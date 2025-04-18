Трамп и сам продлил, и решил не настаивать на снятии европейских санкций с РФ

Вашингтон мог бы быстро добиться снятия европейских антироссийских санкций, но не спешит влиять на Брюссель.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вопрос санкций решается достаточно быстро. Дело в том, что для продления европейских санкций необходим консенсус всех государств Европейского Союза. Это не большинством голосов принимается.

У Соединенных Штатов есть, как минимум, два игрока в Европейском Союзе, а возможно их больше, которые всегда могут заблокировать вопрос санкций. Это Венгрия и Словакия, которых все считают пророссийскими, а на самом деле они протрамповские», – сказал Бондаренко.