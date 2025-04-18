Трамп и сам продлил, и решил не настаивать на снятии европейских санкций с РФ

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон мог бы быстро добиться снятия европейских антироссийских санкций, но не спешит влиять на Брюссель.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон мог бы быстро добиться снятия европейских антироссийских санкций, но не спешит влиять на...

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«Вопрос санкций решается достаточно быстро. Дело в том, что для продления европейских санкций необходим консенсус всех государств Европейского Союза. Это не большинством голосов принимается.

У Соединенных Штатов есть, как минимум, два игрока в Европейском Союзе, а возможно их больше, которые всегда могут заблокировать вопрос санкций. Это Венгрия и Словакия, которых все считают пророссийскими, а на самом деле они протрамповские», – сказал Бондаренко.

Политолог подчеркнул, что при этом США не спешат как-то повлиять на страны ЕС.

«И в этом отношении как раз заявление Рубио, что мы бы в принципе и могли бы отменить санкции, но есть же еще Европа, есть еще Брюссель, с ними необходимо договариваться. Это всего-навсего определенный дипломатический ход, это дипломатическая такая фигура речи», – добавил он.

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