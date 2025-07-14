Трамп объявил России 50-дневный круглосуточный шантаж

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Если Москва не пойдёт на сделку по Украине, через пятьдесят дней Вашингтон введёт против России вторичные 100% налоги.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу, чтобы это скорее завершилось. Это не моя война, это война президента Байдена. Я очень разочарован президентом Путиным, потому что мне казалось, что у нас будет сделка два месяца назад, но мы не двигаемся в этом направлении. Основываясь на этом, у нас будет вторичный тариф, введенный в течение 50 дней», – пообещал Трамп.

Американист Малек Дудаков считает речь Трампа свидетельством провала «украинского лобби».

«Медийный блицкриг с «утечками» планов ястребов в Белом доме длился много дней. Однако в итоге команда Трампа выбрала промежуточный вариант. Вместо 500%-х тарифов речь идёт о пошлинах в 100%. Введутся они не сразу, но с дедлайном через 50 дней, который вполне может продлеваться. Пошлины на импорт в США из России вводить особого смысла нет. Товарооборот между странами составляет лишь 3-4 миллиарда долларов в год. Для критически важных для Америки товаров вроде урана вновь сделают исключения. Как это применялось неоднократно в период Байдена. В то же время вторичные тарифы в отношении партнёров России в 100% похоронят торговлю США с Китаем и Индией, с которыми команда Трампа сейчас пытается договориться. То есть в конечном счёте для них будут делать множество исключений, которые нивелируют эффект пошлин», – полагает Дудаков.

Одновременно с выступлением Трампа начался рост индекса Московской биржи – сразу на 2,41%. Это можно объяснить тем, что инвесторы ожидали еще более жестких заявлений от Трампа, написала The New York Times.

Политолог Максим Жаров полагает, что Кремлю теперь нужно прекратить «безропотно смотреть на повышение ставок Трампом по ключевым кейсам».

«Пример других стран, поставленных Трампом «на счётчик» в его «тарифной войне», говорит за то, что в этой рамке в течение всех этих 50 дней Кремль может и должен активно навязывать свою повестку – как по Украинскому вопросу, так и по двусторонним отношениям с США», – поясняет Жаров.

«Сегодняшние высказывания Трампа относительно России и его угрозы подтверждают, что иранский опыт ведения переговоров с США должен быть на повестке дня. С Трампом бесполезно вести какие-либо переговоры. Американцы и весь коллективный Запад не оставят в покое ни одну страну, которая хочет быть самостоятельной. Либо склонишь голову, либо американцы будут вести борьбу против тебя», – предостерегает публицист Алекбер Гасымов.

Так или иначе, но экс-депутат Верховной рады Олег Царев предлагает зафиксировать: