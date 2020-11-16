Турция использует Украину для двух ударов по России – военный эксперт

16.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев, воодушевившись победой Азербайджана в Карабахе, захочет повторить то же самое в Донбассе, используя то же оружие и Анкару в качестве союзника.

Об этом в эфире YouTube-канал «Рой ТВ» заявил российский военный эксперт Александр Храмчихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегический союз Украины с Турцией уже практически имеет место, причем, я бы сказал, что он очень естественный – обе стороны ненавидят Россию – Украина в открытую, а Турция завуалированно. Обе стороны обмануты в ожиданиях с Западом, тут наоборот – Турция уже практически открыто, Украина завуалированно.

При этом они хорошо будут дополнять друг друга технологически, потому что украинский ВПК ещё не добит, и кое-что там осталось, это может быть полезно Турции. С другой стороны, Турция уже создала то, что Украине и не снится.

Украина раньше знала про Сербскую Краину («хорватский сценарий» – прим. ред.), но это далеко, и, в общем, совсем не про то, потому что трудно осуществить, но теперь перед ними Карабах совсем рядом. Поэтому они захотят это повторить с тем же оружием и союзником. Поэтому именно Донбасс может быть следующей горячей точкой», – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что Киев может попытаться осуществить военную операцию в Крыму, а Турция этим воспользуется для того, чтобы чужими руками открыть ещё один фронт против России.

«Также я до конца не исключаю и Крым, хотя это гораздо сложнее и опаснее, но, с другой стороны, Турция в открытую воевать не будет, так же как она в открытую не воевала в Карабахе, она помогала офицерами и оружием.

Так же и здесь они могут подставить Украину, Анкаре не жалко, зато она нанесёт очередной удар по России, и она этим, собственно, в основном и занимается. Ей не сильно нужен Карабах, а нужно открыть ещё один фронт против России, а в Донбассе просто замечательный фронт», – заключил Храмчихин.