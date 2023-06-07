«У меня был день счастья»: Зеленскому пообещали «мощное количество» самолетов

Анатолий Лапин.  
07.06.2023 11:55
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украине пообещали большое количество американских истребителей F-16.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пообещали большое количество американских истребителей F-16. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил...

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«Последняя наша важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование, вместе с США. Я об этом детально не могу говорить. Потому что я считаю, что это будет так: когда мы будем понимать, что будет конкретика по количеству истребителей», – сказал президент Украины.

По его словам. западные партнеры знают, сколько самолетов нужно Украине.

«Я получил от некоторых наших европейских партнеров понимание по количеству, оно мощное. Я очень рад – от некоторых государств то, что я получил, информацию, просто был у меня день счастья, потому что иногда нужно что-то по одному-два договариваться, а тут было мощное предложение, потому важно, чтобы коалиция эта на бумаге была договоренностью…

И тогда начнется подготовка всей инфраструктуры. Это небыстро, инфраструктура также – это небыстро», – заявил Зеленский.

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