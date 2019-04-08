Выборы
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08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Украина
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У Порошенко на дебатах спросят о посадках

Пока еще действующий президент Украины призвал своего соперника по второму туру президентских выборов перенести дебаты на НСК «Олимпийский» с 19 на 14 апреля.

С таким предложением Порошенко выступил в эфире украинского ТВ.

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«14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК «Олимпийский», — ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем», — заявил Порошенко.

Отметим, что провести президентские дебаты на «Олимпийском» ранее предложил сам Владимир Зеленский, однако сегодня в ЦИК заявили, что официальные дебаты должны проходить 19 апреля в студии Национального вещателя.

В свою очередь, сам Зеленский заверил, что отступать от заранее обьявленных планов не намерен и по прежнему ждет Порошенко на НСК “Олимпийский” 19 апреля. Кроме того, он просит украинцев задать те вопросы, которые он переадресует пока еще действующему главе государства Петру Порошенко.

“Всем привет! 19 апреля на НСК “Олимпийский” состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы. Например, когда начнутся аресты, почему Свинарчуки не за решеткой.. Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете у него спросить. Но я – могу. От вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко”, – говорится в обращении Зеленского, опубликованном в соцсетях.

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