У Порошенко объявили о поиске инвесторов для превращения Крыма в остров

28.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина должна должна начать подготовку к тому, чтобы прорезать канал из Черного в Азовское море по Перекопу.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов из ББП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, это стало бы симметричным ответом на действия России в Керченском проливе и превратило бы Крым в остров.

«Я бы более радикально заявил: сказал бы, что давайте, если у нас по Керченскому проливу такие вещи происходят, давайте рассмотрим возможность по нашей территории пробить проход. Хотя бы сейчас готовиться, возможно, искать инвестора на это. Полуостров можно сделать островом. Давайте это просчитывать, давайте эту дискуссию вести», – заявил Карпунцов.

Ранее на портале президента Украины появилась петиция с предложением создать канал из Черного в Азовское море в ответ на строительство Керченского моста. Авторы предлагают Порошенко прорыть порядка пяти километров канала и поставить мост в районе Чонгара.