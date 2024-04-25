У России всегда имеются ресурсы для постоянного наращивания давления – полковник швейцарской разведки

Анатолий Лапин.  
25.04.2024 18:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Западе ошибочно считают, что Россия наступает на Украину в полную силу. На самом деле ВС РФ всегда имеют ресурсы, чтобы усиливать давление постепенно.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе ошибочно считают, что Россия наступает на Украину в полную силу. На самом...

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«Русские продемонстрировали чрезвычайно тщательное планирование, тщательное понимание стратегической ситуации. Если мы посмотрим на то, как они вели эту войну, то они всегда были в выгодном положении. Я имею в виду, что они никогда не шли в наступление в полную силу, в тотальное наступление, и не размещали технику, войска и оружие, которые были бы полностью разрушительными», – отметил он.

«Они очень прогрессивны в том, как ведут свою войну, чтобы всегда иметь возможность усилить наступление. И это – то, на что мы, как правило, не обращаем внимания в Европе, в том числе потому, что средства массовой информации пропагандируют нечто совершенно иное. У нас всегда складывается впечатление, что русские всегда идут на конфликт в полную силу – это не совсем так. Они сохраняют свои силы, чтобы иметь возможность усилить давление. И у них есть возможность постепенно наращивать давление», – заключил Бо.

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