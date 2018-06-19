19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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У Яценюка отчитались про обустройство “границы с Московией”, пожаловавшись на козни “агентов Кремля”

Проект инженерного обустройства российско-украинской границы успешно выполняется.

Такое заявление в ходе заседания Верховной Рады сделал депутат от «Народного фронта» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект инженерного обустройства границы с Россией выполняется, даже несмотря на хроническое недофинансирование. Уже в этом году будет завершена граница в Харьковской области. Продолжительность участка 270 километров, из которых 220 уже обустроены. Параллельно продолжаются работы в Сумской области», – заявил нардеп.

Так же он рассказал, что работы на границе проверил лично министр внутренних дел Украины.

«Министр Арсен Аваков недавно лично инспектировал работы», – подчеркнул Бурбак.

Он не забыл в очередной раз упомянуть «агентов Кремля».

«Необходимость реальной границы с Московией не вызывает сомнения у украинцев. «Народный фронт» никому не позволит пересмотреть эту государственную политику. Критики идеи обустройства государственной границы – это работа на агрессора и Кремль», – подытожил народный избранник.