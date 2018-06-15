15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Удивление промайданной журналистки: большинству украинцев наплевать на «страдания Сенцова»

Большинству украинцев наплевать на «страдания» осужденного в РФ террориста Олега Сенцова, иначе нельзя объяснить то, что они бессовестно смотрят трансляции Чемпионата мира, проходящего в «стране-агрессоре».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила украинская журналистка Ольга Мусафирова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка рассказала о вчерашней акции в Киеве под представительством ЕС, где «активисты» требовали освобождения террориста Сенцова и других украинских заключённых, а также объявить дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу в России. По её словам, собралось около двадцати человек с плакатами, которые нарисовали на асфальте карту РФ с колючей проволокой. Активисты составили «воззвание», которое вручили вышедшему к митингующим руководителю департамента прессы и информации.

«Он сказал, что обязательно письмо выучит, и европейское сообщество заинтересовано в том, чтобы вопросы, которые волнуют митингующих, были решены», – рассказала Мусафирова, добавив, что при этом сотрудник европейского представительства дипломатично дал понять, что бойкот Чемпионата мира не его сфера ответственности, а лидеров стран ЕС.

«Потом я пришла домой, посмотрела ленту Facebook и увидела, сколько моих друзей с возмущением пишут, что во многих киевских спортбарах транслируется открытие ЧМ-2018, выступление Путина», – рассказала она.

«То есть, люди, которые слышат с экранов, что Сенцов может умереть, воспринимают это одной частью мозга, а потом включают телевизор и смотрят Чемпионат мира в России. Конечно! Это ж любимая игра миллионов!», – возмущается Олька Мусафирова.