«Угрофинские кокошники и монгольские косоворотки»: пасечник Ющенко вконец обандерился

28.11.2025 20:41
Украинцы, для которых не имеет значения язык общения, должны покинуть свою страну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Он призывает никогда не говорить «какая разница» во время языковых дискуссий.

«Если у вас здесь разницы нет, вам государство не нужно, потому что это суть государства вашего!», причитал экс-президент.

Он предлагает таким людям собирать чемоданы и ехать в Россию.

«Есть государство, где эти, как их, угрофинские кокошники, косоворотки монгольские носят и так далее», – фонтанировал русофобией бывший главы Украины.

По его словам, это недопустимо для «целостной нации».

«Ну давайте закончим эту войну, ну давайте сдадим сдадим нашу церковь. Давайте сдадим наш язык. Давайте снова будем учить Павликов Морозовых, предателей Щорсов и так далее! То есть давайте мы вернемся к вчерашнему тогда.

Пожалуйста, не мудрствуйте лукаво, что у вас не наступит война. Без языка, без национальной памяти, без героев мы жили более 70 лет. К чему мы пришли? К войне!», – истерически резюмирал пчеловод.

