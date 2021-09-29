«Украина, давай сама»: ЕС полностью устраняется от урегулирования в Донбассе – киевский эксперт

29.09.2021 20:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ни Германия, ни ЕС в целом не станет ссориться с Россией и помогать Украине закончить войну в Донбассе на выгодных для Киева условиях.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка гальванизировать труп, а Минский процесс это фактически политический труп, фактически обречена на провал. Да, не проблема имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины – внести в закон две-три фразы. А дальше что? Выполнить как? Формула Штайнмайера – это, фактически, первый шаг к проведению выборов. А Офис президента категорически не хочет вести никакие прямые диалоги с представителями так называемых ЛНР и ДНР», – сказал он.

Руслан Бизяев подчеркнул, что за семь лет стало очевидно – Киев не пойдёт на выполнение Минских соглашений.

«Позиция новой коалиции в германии будет заключаться в следующем: «Ребята, вы там с Россией договоритесь. А мы покиваем головой, благословим, и вперёд». Потому что ЕС сейчас категорически не готов ссориться ни с Китаем, ни с Россией. Европа взяла курс на суверенитет, и тем странам, которые будут идти в фарватере политики администрации Байдена, будет прилетать», – резюмировал эксперт.