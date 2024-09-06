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На полную победу над Западом России понадобится не менее сотни лет.

Об этом крупный российский предприниматель и один из спонсоров Русской весны Константин Малофеев заявил в интервью Андрею Мамыкину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победить целиком глобальный Запад — на это уйдет больше времени. Я бы сравнил это с освобождением Руси от татаро-монгольского ига. Мы освобождались 200 с лишним лет. Между Куликовской битвой и стоянием на реке Угре прошло 100 лет. Поэтому целиком освободиться от Запада займет больше времени», – сказал Малофеев.

При этом в скорой победе над Украиной он уверен.

«Эту конкретную деколонизацию Украины, освобождение русского народа, одурманенного и обозванного украинцами, это битву мы, конечно, выиграем. Но у нас останется много впереди. Мы не должны заблуждаться, что на этом война закончится. Она не закончена до тех пор, пока русские люди в Прибалтике, Казахстане, по всему так называемому Русскому миру не почувствуют себя дома. Опять дома — это в единой стране», – сказал Малофеев.

Что касается Евросоюза, то 50-летний олигарх уверен, что он исчезнет еще при его жизни.