Украина готовилась воевать с Россией с 2019 года – признание Данилова

Украина начала подготовку к войне с Россией еще несколько лет назад.

Об этом в эфире 24 телеканала заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, подготовка началась, когда президент Владимир Зеленский отказался подписывать мирные инициативы, предложенные Россией и посредниками в лице Германии и Франции.

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета нацбезопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 19-го года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным. Я хочу, чтоб вы понимали – там же были предложения а-ля «Минск-3», который мы должны были спокойно подписать, все для этого уже было отработано – немцы, французы совместно с русскими все это подготовили. И было там большое раздражение некоторых представителей российской делегации – они бросали бумаги, этот господин Сурков, и по потолку только не бегал: «Что случилось? Почему так случилось, что это такое? Что за наглость, почему не произошло так, как договаривались?».

«Я понимал уже тогда, что мы должны иметь понимание, подготовка должна начинаться, и через заседание Совета нацбезопасности и обороны мы начали подготовку с учетом тех обстоятельств, которые были. Если сейчас взять внимательно анализ тех решений, которые начали приниматься в 20-21 годах, даже тех, которые принимались в прошлом году, то человек, который имеет аналитический склад ума, увидит, что 80% решений Совета нацбезопасности и обороны были подготовительными к этой войне», – заявил Данилов.

Секретарь Совбеза оправдал закрытие ряда украинских телеканалов, оппозиционных к власти, потому что они якобы пропагандировали Россию.

«Решение о закрытии телеканалов, которые имеют название телеканалов, а были субъектами сугубо пропаганды Российской Федерации, которые финансировались за счет России, было принято Верховной радой во времена прошлой власти. Почему они не предприняли соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны, мне сложно сказать. Это сейчас они все – патриоты, а почему тогда не закрыли им рот, чтобы они не голосили на всех каналах? Представьте себе, если бы каналы Медведчука остались до 24 февраля – они бы нашему населению за год-полтора, что мы им не дали работать, они бы съели все, что можно было съесть у большого количества населения. Они же выносили мозг, давили на самое такое, рассказывали о жизни человека. Что касается манипуляций, они – абсолютные чемпионы мира в этом процессе», – сказал Данилов