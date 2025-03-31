«Украина как сельский туалет с дрожжами – рванёт неизбежно» – Чаплыга
России не нужно тратить много ресурсов на добивание Украины, которая сама загнётся через какое-то время.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я одно время хотел игуану завести, но мне говорят – не надо. Потому что если игуана уже начинает ходить за тобой, она не проявляет любви – она ждёт, пока ты сдохнешь.
Собственно, Путин этим и занимается. И для этого ему не нужны ресурсы. Ему нужно просто ждать. Мы рассказывали о том, что время играет против Путина – нет, время играет против нас.
Он просто будет ждать, потому что Европа, те деньги, которые она дает нам, это чуть меньше, чем нужно для поддержания в состоянии комы. Это первое. Поставки военные США неизбежно иссякнут, а поставки Европы не начнутся. Снарядов не будет», – сказал Чаплыга.
«Вопрос времени просто. Полгода, может, меньше. Собственно говоря, вопрос в том числе и в призыве – в России они могут его и не делать. А у нас придется. Причем уже и 18 лет, и всех остальных.
Поэтому расчёт Путина не на то, что он там какую-то армию соберёт и этой армией дойдёт прямо до Жолквы. Нет, совершенно. Его расчёт на другое. На то, что оно внутри взорвётся и сгниёт. Это как в сельский туалет дрожжи кинуть. А потом главное – ждать. Вот, собственно говоря, он на это рассчитывает. Поэтому никакие перемирия ему сто лет не нужны», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: