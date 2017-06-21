16.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Болгария, Иран, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Турция, Украина, Экономика
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Украина лишает себя грузового транзита из Азии в Европу – эксперт


Украинские олигархи настолько задрали цену на транзит груза, что таким восточным странам, как Иран и Китай, стало намного выгоднее сотрудничать с Турцией и Болгарией.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил директор консалтинговой компании «FAS» Александр Ланецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая главная проблема, которая существует на том направлении (транзит грузов из Ирана в Грузию, Турцию и Европу – прим. ред.) – это то, что с украинской стороны частный монополист, и он держит самую высокую цену в регионе на перевалку груза.

Это бьёт по всему – и по иранскому грузу, и по китайскому, и по среднеазиатскому. То есть, получается, им намного выгоднее, чтобы груз плыл на Варну или на Стамбул, чем на Черноморск (Ильичёвск – прим. ред.), чисто по цене логистической перевалки», – сказал эксперт.

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