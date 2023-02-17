Украина предприняла атаку на Балаклавскую ТЭС

Анатолий Лапин.  
17.02.2023 09:14
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Севастополь, Украина


Украина в очередной раз попыталась атаковать Севастополь. Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в очередной раз попыталась атаковать Севастополь. Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО...

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«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», – написал Развожаев.

Он сообщил о возгорании на списанном корабле, но этот инцидент украинская пропаганда не сможет положить себе в копилочку.

«Ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящимся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. Противопожарная служба ЧФ и силы МЧС оперативно выехали на место. Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остаётся задымление. Пострадавших нет.

Предварительные причины возгорания – розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу».

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