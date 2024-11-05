Украина провалила задание Запада по производству собственных ракет

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Запад выделил Украине миллиарды долларов на производство собственных дальнобойных ракет «Нептун» для ударов вглубь России, но Киев не смог наладить их производство.

Об этом в эфире видеоблога экс-боевика карательного батальона «Айдар», майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышим, что Запад такой-сякой, не дает нам достаточно оружия. «Какое вы оружие хотите?». – «Дальнобойное». – «Насколько?». – «Например, на 300 километров». – «Так у вас же есть «Нептун». Сделайте «Нептун». «Нептун» бьет на 300 километров, точно так же, как ATACMS и французские или британские SCALP. Сколько вы выпускаете «Нептунов»? Я не имею права говорить цифру. – «100 в год». – «Вот вам деньги», – описывает ситуацию Луценко.

По его словам, Украине дали миллиарды средств на производство ракет.

«И тогда не морочьте себе голову и не спрашивайте разрешения – просто сделайте и бейте туда, куда считаете нужным. Деньги дали, и что ты думаешь? Даже нашли, где сделают двигатели, потому что наши производства разбомблены. Даже нашли, где будут делать топливо, потому что наше производство разбомблено. Нам оставалось сделать корпусы. Ты думаешь, их сделали? Хрена с два. Все сделано западными партнерами, а наши великие менеджеры не смогли сделать самую простую составную часть ракеты – корпус. Так и не сделали», – заявил Луценко.