«Украина разозлила Трампа, подсунув фантик вместо конфеты»: Коболев о «ресурсной сделке»
Так называемая ресурсная сделка, которую подписала Украина с США, по сути, оказалась надувательством американцев.
Об этом в эфире подкаста «Есть вопрос» заявил экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во что конвертировалось это соглашение? Все спрашивают, во что. Ни во что. Есть несколько небольших проектов, которые были найдены.
У нас разговоры с геологами о недрах очень похожи на разговор об украинской конституции. В украинской конституции есть бесплатная медицина, обучение, работа, для всех социально ориентированное государство.
Так же в наших оценках геологов. У нас недр на сотни триллионов долларов. Надо только найти.
Вот что общее? Когда начинаешь искать – и в первом, и втором случае – многое не найдешь», – сказал Коболев.
По его словам, доказанных по американским стандартам залежей ископаемых с учетом доступности, структуры, глубины и так далее Украина не предоставила.
«То есть мы дали Трампу конфету, а оказалось, что это только фантик. И он разозлился еще больше. Я думаю, что это точно его не порадовало, потому что точно ему рассказывали о каких-то безумных запасах титана, урана, лития и еще чего-нибудь.
На самом деле есть литий, но нужно понимать, что с экономической точки зрения целесообразность его добычи очень сомнительна. Он есть, он, я вам скажу больше, повсюду почти есть. Вопрос его концентрации. Соответственно, мы этим соглашением не создали партнера», – считает экс-глава «Нафтогаза».
Он говорит, что американцы осознали, что их обманули.
«И американцы это понимают. Они ведь так же не идиоты», – подытожил Коболев.
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