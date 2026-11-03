Так называемая ресурсная сделка, которую подписала Украина с США, по сути, оказалась надувательством американцев.

Об этом в эфире подкаста «Есть вопрос» заявил экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Во что конвертировалось это соглашение? Все спрашивают, во что. Ни во что. Есть несколько небольших проектов, которые были найдены.

У нас разговоры с геологами о недрах очень похожи на разговор об украинской конституции. В украинской конституции есть бесплатная медицина, обучение, работа, для всех социально ориентированное государство.

Так же в наших оценках геологов. У нас недр на сотни триллионов долларов. Надо только найти.

Вот что общее? Когда начинаешь искать – и в первом, и втором случае – многое не найдешь», – сказал Коболев.