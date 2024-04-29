Украина сделала большой подарок немцам – Климкин

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Решение украинской власти ограничить предоставление консульских услуг своим мигрантам в странах Европы – это большой подарок для этих стран. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Немцы, конечно, вам много чего в официальной коммуникации расскажут путем красивых деклараций, и мы, конечно, в них почти поверим, но непублично много из тех, кто там есть, говорят: «Ну это же для нас счастье». Вы же видите, что из Польши сейчас много кто переезжает в Германию», – сказал экс-министр.

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«В Польше количество падает, а в Германии растет. Лучшие условия, лучше баланс в немецком обществе, дополнительные рабочие места, дополнительный баланс рынка. Это для немцев реальное спасение, поскольку позволяет не брать мигрантов из других стран. То есть, непублично страны классической Европе в этом заинтересованы», – заявил Климкин.