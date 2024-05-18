Украина шантажом принудила Россию к тайной сделке по Черному морю

Украина шантажировала Россию, угрожая начать топить морскими дронами гражданские суда, выходящие из Новороссийска и других портов на «старых» территориях РФ, если Москва будет препятствовать судоходству по «зерновому коридору», запущенному из Одесской области вдоль берегов Румынии и Болгарии.

Об этом на канале иноагента Алексея Пивоварова заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда закончилась зерновая сделка, и Украина, и Россия настаивали на каких-то своих условиях, посредниками были турки. К этому времени украинцы уже создали свой флот безэкипажных катеров, но было очевидно, что против военных кораблей они будут не так эффективны, научатся с ними бороться, а вот гражданские корабли не защищены, это абсолютно гарантированная для поражения цель. Шли переговоры, и я расскажу два эпизода, которые мы видели наглядно, как бывает. Чистый детектив. В ходе переговоров украинцы посылают беспилотные корабли, они выбирают специально танкер, который попал под санкции, пустой, он не взорвётся, не будет экологической катастрофы, и они его подрывают на входе в Керченский залив. Этот эпизод сразу получает свою трактовку. Все понимают, что украинцы в ходе переговоров дали знать: имейте в виду, да, вы можете остановить, но у вас-то из Новороссийска в Стамбул идёт поток кораблей, которые обеспечивают очень большую часть внешней торговли России. И только попробуйте – видели танкер? Шарах – и всё. Это случилось летом», – напомнил Ширяев.

Осенью последовала «ответка».

«Осенью, в ходе переговоров ни к чему не пришедших, случайно прилетает самолёт российский под Одессой и случайно попадает противорадиолокационной ракетой в локатор гражданского большого торгового судна под флагом либерийским. И корабль не способен двигаться с разбитым локатором. Вот так это делается. И устанавливается баланс. Украинцы начинают двигать свои корабли вдоль территориальных вод Румынии, Болгарии. И мы с вами видим огромные усилия российской армии, авиации по обстрелу портовой инфраструктуры Одессы. Бомбят бесконечно, бомбят складские помещения, в том числе с зерном. А почему ни одного попадания в корабли на погрузке-разгрузке, и движение восстановилось, и уже не зерном торгуют, уже стальным тонким прокатом, который приносит настоящую валюту?» – задал вопрос эксперт.

И сам же ответил: потому что «состоялась сделка тайная».

«Мы вам, вы нам, окей, двигаетесь этим путём, и никто никого не трогает. То есть российское руководство понимает, что, не приведи Господь, украинцы, чувствуя своё отчаянное положение, просто начнут топить корабли нейтральные, чужие, российские которые идут в Новороссийск или азовские порты, пиратским, бандитским способом, после второго-третьего случая ни одна страховая компания ваш корабль уже не застрахует на проход, им всё будет заблокировано. То же самое украинцам, абсолютно. Пролегла «красная линия». Здесь есть баланс. Вы жёстко показали своими действиями, что вы можете, они жёстко показали, что они могут, у них есть эти безэкипажные катера, которыми могут давить. Всё. Вот для «красной линии» всегда важен баланс возможностей сторон», – объяснил принцип происходящего Ширяев.