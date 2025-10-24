Украина в шаге от отключений газа
Приближающаяся зима усугубляет проблемы украинской энергетики.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского канала НТА заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
«Зима, которая приближается, в любом случае поставит нас в условия ограничения электроэнергии. Плюс сложная ситуация с газом, это тоже будет добавлять отрицательный эффект. Если еще будут ограничения газоснабжения, такие уже мысли раздаются со стороны минэнерго. Министр энергетики Гринчук уже дважды говорила о том, что готовы. Сначала сказали, что мы уже разработали планы отключения. Теперь сказали, что уже готовы алгоритмы», – сказал эксперт.
По его словам, проблемы с газом могут ожидать и Западную Украину, где расположены подземные хранилища.
«Часть газа будем поднимать из хранилищ и подавать на всех остальных потребителей в Украине. И даже там, я думаю, могут быть ограничения газоснабжения. Это крайний вариант, но, судя по официальным заявлениям, приготовлениям, это очень близко. То есть, мы стоим от этого в одном шаге», – предупредил Корольчук.
