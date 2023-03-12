Украина вырыла ров, чтобы остановить массовое бегство мужчин от мобилизации в Молдову

Елена Острякова.  
12.03.2023 01:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мобилизация, Молдова, Происшествия, Украина


Ров шириной  в 2 метра и глубиной в 2 метра роет Украина рядом с молдавской границей у села Наславча Окницкого района. Представители украинской Погранслужбы объясняют это мерами борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдову», – сообщила пресс-секретарь Погранполиции Молдовы Раиса Новицки.

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Ров шириной  в 2 метра и глубиной в 2 метра роет Украина рядом с...

В Молдове отнеслись к таким объяснениям с сомнениям и иронией.


«Убедительно. На границе с Польшей контрабанды нет. Как и с Румынией, Венгрией и т.д.», – написал в своем ТГ-канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Молдаване отмечают, что украинский ров похож на противотанковый. В последние месяцы Украина активно концентрирует войска и технику на границе с Молдовой и нагнетает риторику по теме Приднестровья.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что поток нелегальной миграции с Украины за последние месяцы значительно вырос. Бегут на запад в основном мужчины, спасающиеся от мобилизации.  С момента введения военного положения на Украине на границах были задержаны 12 тысяч мужчин, 15 человек погибли при попытке пересечь кордон.

Однажды 36-летний украинец голым переплыл Днестр замой в районе Могилев-Подольского. Пограничникам пришлось спасать его от переохлаждения.

Если не экономить, то жители Молдовы помогают украинцам незаконно пересечь границу за малую мзду в 7 тыс. евро и направляют на такси к румынской границе всего за 150 долларов.

Так, в феврале были задержаны четверо украинцев, которые пытались пересечь границу с Румынией через реку Прут на надувном матрасе.

Но деньги решают все. В январе был выявлен сотрудник Пограничной полиции Молдовы, который вносил беглых украинцев в базу данных и проставлял легальные штампы в паспорта. Он успел заработать около $12,5 тысяч и €600 в криптовалютах.

Полиция пытается задерживать как беглецов, так и их помощников. После перехода границы украинские мужчины, если их ловят, обращаются к властям Молдовы с просьбой об убежище.

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