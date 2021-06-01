Украина забыла, что Лукашенко так и не признал Крым российским – доктор Комаровский

01.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина не должна была закрывать небо для белорусских авиарейсов и не должна забывать, что Белоруссия так и не признал Крым российским – «при всем негативе лидера».

Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил известный украинский педиатр Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я считаю, что всё, что происходит, нас должно волновать с проукраинских позиций. Неужели людям, политическому классу, ещё не очевидно, что мы нафиг никому не нужны? Нам гарантировали защиту, что-то обещали. Ну что это за помощь, когда нам говорят: «мы вам поможем, но вы за это сделаете то, этого назначьте туда»? Это не помощь, это шантаж.

Я хочу, чтобы Украина стала, наконец-то, субъектной, чтобы мы перестали смотреть по сторонам. Чтобы перестали вводить локдауны, потому что их вводят все вокруг, чтобы мы перестали закрывать небо, потому что закрыли все вокруг. Я хочу, чтобы каждое действие украинской власти было рассчитано на наших людей и принималось для того, чтобы нашим людям стало лучше – и только это. Это абсолютно прагматичная позиция. Если бы я принимал решение, я бы сказал – все закрывают небо для «Белавиа», а Украина не будет закрывать небо. Отношения Украины и Белоруссии нельзя сравнивать с отношениями Украины с другими странами. К мало того, что мы вместе, плечом к плечу, прошли самую страшную войну ну, а Белоруссия, при всём негативе лидера, не признала Крым российским – точка. Мы уже забыли об этом? Я вот не забыл», – сказал он.