«Украинцы хотят знать правду – что делал Протасевич в Донбассе» – киевский политолог

07.06.2021, Киев , Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев поспешно обвинил президента Белоруссии Лукашенко в «воздушном пиратстве», в то время как мир начинает склоняться к тому, что инцидент с экстремистом Протасевичем – провокация против Минска.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Сергей Годный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что уже почти всему миру понятно, и результаты следствия покажут, что Лукашенко был непричастен к посадке самолета, это было решение самого пилота, который развернул самолёт, почти долетая до Вильнюса, и посадил его в Минске. Самолёт белорусских ВВС был поднят для того, чтобы обеспечить посадку.

Представьте, над вашей страной летит самолёт, и приходит информация из-за границы о том, что там бомба и, возможно, террористы, нужно обеспечивать безопасность своих граждан. Поэтому, знаете, результаты расследования уже показывают, что это была провокация непосредственно против Белоруссии», – признал Годный.

«Мне кажется, что мы и так слишком много сделали поспешных шагов, кем они были продиктованы, нам расскажет история, а может и не расскажет на этом этапе.

Но дело в том, что Беларусь – это соседнее государство, это стратегический партнёр Украины – мог бы быть, если бы мы не разорвали отношения и не пытались каким-то образом как бы присоединиться к цивилизованному миру. Поэтому, ни в коем случае, я думаю, экономические войны с Беларусью нам не на руку. Конечно, нынешней власти неприятно то, что заявил Лукашенко о возможности следователей из ЛНР самопровозглашенной быть допущенными к Протасевичу. Но мы же понимаем, что это геополитическая игра», – добавил политолог. «Я недавно сделал такой аналитический блог по этому поводу, и знаете, что я вам скажу – огромное количество телезрителей хотели бы узнать по-правде, чем же Протасевич занимался на Востоке Украины, правда ли – те обвинения, которые предъявляются Протасевичу… Они по поводу того, что Протасевич фактически…» – рассказывал Годный.

«Организовывал сафари», – попытался иронизировать ведущий.

«Да. И хотелось бы узнать правду», – совершенно серьёзно подтвердил эксперт.