Украинцы в Китае стремятся всеми правдами и неправдами получить гражданство РФ, чтобы избежать мобилизации.

Об этом в программе «Политотдел» на «Крым 24» сообщил автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После всех этих пертурбаций, особенно с призывом на Украине, больше всех яро кричали украинские заробитчане в Китае, что это вас, москалей, всех вот-вот призовут, меня тоже, например, не смотря на возраст, вас всех гадов призовут, сволочей. Как только пару лет прошло с сентября 2022 года, когда наш призыв был, и народ действительно из России побежал, украинцы в Китае оказались в тяжелейшей ситуации. Потому что им консульские услуги не будут давать, пока они военник не получат. А военник получаешь, надо расписываться, что обязуешься явиться. А расписался, ты уже под уголовкой.

И для них сейчас какие вилы – они не могут с документами ничего сделать. И что они делают? Они все ищут способ получить гражданство РФ! То есть хохлы массово пытаются получить паспорт РФ, соврав, что угодно, сопли распустив, лишь бы уже остаться в Китае на правах граждан РФ. И это большущая проблема. Потому что мы не будем распространяться, кем они обычно работают, какой там уровень криминала и всего остального», – отметил он.