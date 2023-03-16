Украинская дипломатия пригрозила «указать Венгрии ее место»
Страны Европейского союза должны наказать Венгрию за нежелание потакать антироссийским инициативам Запада.
Об этом в эфире телеканала «FreeДом» заявил экс-посол Украины в США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Франция – это один из столпов Европейского союза, как и Германия. И, безусловно, им абсолютно не нравится, что страна, которая далеко не самый активный и влиятельный член ЕС, просто ставит палки в колёса серьёзным решениям, тем более когда речь идёт о войне и мире.
Венгрия фактически использует механизмы неприкрытого шантажа, чтобы решить свои проблемы. Она постоянно вставляет палки в колёса по поводу того, что ей недостаточно оказывается помощи ЕС, то по поводу нефтепродуктов.
Всё время требует компенсаций от ЕС за то, что больше всех страдает от санкций. Хотя на самом деле страдают все. Но это плата за войну и за будущую безопасность. Потому что если не было бы санкций, насколько сильнее и увереннее сегодня себя чувствовал бы Путин», – сказал Ельченко.
Он считает, что все члены ЕС и НАТО должны вести выгодную Киеву и Вашингтону политику, причем в ущерб собственной экономики.
По его мнению, Венгрия как член западных сообществ должна нести всю полноту ответственности за решения других стран, иначе будет наказана.
«Это вызывает недовольство Макрона. Потому что Франция как один из наиболее мощных членов ЕС обязана заботиться об этом единстве и стоять на стороне справедливости.
Важно, чтобы Венгрия прочувствовала все возможные последствия. В очередной раз просто укажут её место, и расскажут, какую финансовую помощь она не получит в случае, если будет и дальше блокировать другие решения ЕС, будь то санкции или ещё какие-то вопросы. И все эти проблемы будут улажены», – подытожил дипломат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.