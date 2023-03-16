Украинская дипломатия пригрозила «указать Венгрии ее место»

Страны Европейского союза должны наказать Венгрию за нежелание потакать антироссийским инициативам Запада.

Об этом в эфире телеканала «FreeДом» заявил экс-посол Украины в США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Франция – это один из столпов Европейского союза, как и Германия. И, безусловно, им абсолютно не нравится, что страна, которая далеко не самый активный и влиятельный член ЕС, просто ставит палки в колёса серьёзным решениям, тем более когда речь идёт о войне и мире.

Венгрия фактически использует механизмы неприкрытого шантажа, чтобы решить свои проблемы. Она постоянно вставляет палки в колёса по поводу того, что ей недостаточно оказывается помощи ЕС, то по поводу нефтепродуктов.

Всё время требует компенсаций от ЕС за то, что больше всех страдает от санкций. Хотя на самом деле страдают все. Но это плата за войну и за будущую безопасность. Потому что если не было бы санкций, насколько сильнее и увереннее сегодня себя чувствовал бы Путин», – сказал Ельченко.