Украинская партия войны превратилась в поколение

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Подавляющее большинство украинских политиков не видят иного пути своей деятельности, кроме самоутверждения и спекуляциях на теме войны на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у власти в Украине не то что партия войны, а уже поколение войны. Даже те, кто пришёл в 2019 году, во многом своим карьерам, имиджем «благодарны» событиям на Донбассе, кровавым событиям. Многие из них утверждались на идеи мира, кто-то из них утверждался на ура-патриотизме, но это поколение войны привыкло к тому, что их узнавемость, их рейтинги связаны с самоутверждением и спекуляцией на теме войны на Донбассе.

Но у нас в меньшинстве, и, к сожалению, на обочине поколение мира, то есть те, кто всё это время занимал активную гражданскую позицию, создавал условия для внятных аргументированных новых подходов и планов к решению темы войны и мира. Тех, кто участвовал как эксперт и политик в миротворческих процессах», – констатировал политолог.

«Поэтому вопрос не только в отдельных группах партии войны, которые мы знаем на примере партии и группы Порошенко, но уже и в смене поколенческом, и в этом поколении войны смешаны уже все возраста, к сожалению.

Мы видим, что «зелёная» команда, начав с пропаганды идей мира, готовности поговорить (вы помните клип – давайте поговорим?), закончили тем, что никто никому не звонит. Необходимо развернуть широкую информационную работу по поддержке прихода к власти, в широком смысле, поколения мира», – добавил Ермолаев.