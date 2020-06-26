26.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия, Украина
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Украинские блогеры вступили в белорусскую президентскую кампанию на стороне Лукашенко


Интернет-активные персоны с противоположными взглядами на Украине высказались по белорусской тематике.

Промайданный политолог Юрий Романенко, против которого в России возбуждено уголовное дело за призывы убивать русских репортеров в Донбассе, пишет в своем телеграм-канале: чтобы «победить Путина», Украина должна сделать русский вторым государственным языком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите на сегодняшнюю Белоруссию – чем там Путину приманивать русскоязычных, когда и так у них есть все возможные привилегии?! Поэтому Россия на белорусском направлении опустилась до уровня детсадовских дразнилок, исподтишка вбрасывая против Лукашенко оскорбительные клише вроде «усатый таракан»,  – написал Романенко, транслируя версию администрации белорусского президента о том, что блогера Сергея Тихановского, придумавшего лозунг «Стоп таракан», финансировали из Москвы.

Украинский политолог полагает, что белорусы будут «с оружием в руках защищать порядок, при котором комфортно и русскоязычным, и белорусскомовным» в случае гипотетического вторжения России.

«Проблема заключается в том, что Лукашенко – национально ориентированный политик, Путин – национально дезориентированный политик, а Зеленский вообще не политик. Лукашенко когда-то мудро высказался в адрес Кремля: «Мы русские, но это не значит, что мы россияне. Позвольте нам иметь свою точку зрения на мир». Дождёмся ли схожей словесной оплеухи россиянам от действующей украинской власти? Вряд ли. Лукашенко всё-таки мужчина с мозгами и яйцами, а Украиной нынче правит сопля зелёная без мозгов и яиц», – написал Романенко.

Ролик о том, что жизнь в Белоруссии дешевле, чем в России и на Украине, разместила на своем youtube-канале юрист Татьяна Монтян, ныне критикующая участников Майдана.


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