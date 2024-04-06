Украинские спецслужбы имеют долголетние тесные связи с исламскими террористами, – экс-офицер СБУ

Спецслужбы Украины давно сотрудничают с радикальными исламистами и террористами, используя боевиков в своих целях.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Прозорова, СБУ курировала представителей запрещенных в России организаций, которые воевали в составе добровольческих батальонов еще во времена так называемой АТО.

«Прекрасно работали с тем же «Хизб-ут-Тахрир», который запрещен в России, а на Украине он не был запрещен, представители «Хизб-ут-Тахрир» спокойно жили в том же Крыму. Даже после Майдана масса людей из Украины, исповедующих ислам, ездили воевать в Сирию… Потом вспомните, 14-й год, когда на Украине началось так называемое АТО, принялись создавать массу добровольческих батальонов. Одним из первых батальонов были в том числе батальон «Крым» из крымских татар, мусульман, батальон имени Джохара Дудаева из чеченцев, батальон «Туран» из представителей Центральной Азии, батальон имени шейха Мансура в составе которого воевали настоящие исламисты, в том числе и игиловцы аджамата Кавказ, – это часть ИГИЛа, они воевали в составе батальона имени шейха Мансура на Украине еще в АТО, в 15-16 году. Естественно, все эти добробаты находились в тесной связи с украинскими силовиками, в том числе с СБУ, эти подразделения курировались сотрудниками СБУ. Когда они потом влились в линейные части, то они вообще стали просто военнослужащими Нацгвардии, полиции, ВСУ. Это я даже не говорю сейчас о теснейших связях украинских спецслужб и силовиков с исламистами на почве торговли оружием. Поэтому то, что на Украине были очень тесные, долголетние контакты с исламскими террористами, – это для меня аксиома, не требующая доказательств», – заявил Прозоров.