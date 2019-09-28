Украинский дипломат: Россия не развалится, лидеры самых сильных стран преклоняются перед Путиным

28.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская пропаганда напрасно убеждала, что «Россия скоро развалится» под гнетом Запада – напротив, Москва успешно адаптировала свою экономику в условиях санкций, а президент Владимир Путин пользуется авторитетом.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они адаптировали свою экономику и, в принципе, развиваются нормально. Да, ВВП у них где-то 1% роста, но их это удовлетворяет. Социальная сфера, в принципе, работает нормально, порядок есть, террористические атаки прекратились, плюс, Россия нагибает всех.

Если мы посмотрим на те протесты, ну, это капля в море – в Москве, в Санкт-Петербурге. А где вся Россия? Россия на стороне Путина. Потому что он, в принципе, по минимуму удовлетворяет российское общество.

Во всех отношениях – и в материальном, и в плане порядка, и других. Потому его и избирают все время россияне», – заявил Перепелица.

Украине, по его словам, в этих условиях остается лишь усиливать свою армию и переходить к «активной обороне».

«Мы должны понимать, что нет условий для того, чтобы заставить Путина пойти на мир, если даже не на наших условиях, то хотя бы, чтобы учтены были наши условия. Пока таких условий нет.

А когда они будут – когда Путин начнет терять. В экономическом, международном плане или в плане потерь живой силы. Тем более, когда он получит поражение…

Для этого нужно иметь абсолютно мотивированную, боеспособную армию, нужно отказаться от пассивной обороны, перейти к активной обороне, разработать новую стратегию и план ведения войны. Нам нужно сделать арию боевой, агрессивной и очень сильно мотивированной. И это будет создавать предусловия изменения соотношений сил на фронте…

Когда мы говорим: «Мы от любых других мер отказываемся, только дипломатия». А дипломатия, если она не имеет силы, тем более в войне, она бессильна. И наша дипломатия абсолютно все это продемонстрировала.

Посмотрите, как Путин делает – дипломатия идет за военными победами, а не впереди военных побед. Тогда она достигает успехов, тогда даже лидеры даже самых сильных государств преклоняются перед Путиным… Вот как Путин изменил этот мир, а мы думаем, что завтра Россия развалится», – отмечает Перепелица.