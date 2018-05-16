16.05.2018

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Украинский экспорт в Польшу почти догнал продажи в Россию

В первом квартале 2018 экспорт украинских товаров вырос на 10,3%, достигнув $11,4 млрд. Одновременно импорт товаров в Украину вырос на 13,2%, составив $12,6 млрд, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Таким образом, сообщает Госстат, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1,2 млрд. Это несколько больше, чем в первом квартале прошлого года — $794,1 млн.

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При этом экспорт в страны ЕС вырос на 27,4% — до $5,07 млрд. Для сравнения — экспорт в страны СНГ вырос на 7,2% — до $1,6 млрд.

Крупнейшим рынком сбыта украинских товаров остается Россия — в первом квартале туда было экспортировано товаров на $853 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в РФ упал на 7,6%.

Как результат — экспорт в Польшу, который вырос на 31,7%, почти «догнал» показатель экспорта в РФ. В Польшу было экспортировано товаров на сумму $816,2 млн.

В топ-5 крупнейших рынков сбыта украинских товаров также Италия ($709,3 млн, рост на 25%), Турция ($702,8 млн, рост на 12,4%), а также Германия (483,2 млн, рост на 34,2 млн).

Рост экспорта в страны СНГ обеспечили продажи в Беларусь ($321,1 млн, рост на 37,9%), а также в Молдову ($181,7 млн, рост на 66,1%).

Впрочем, стоит отметить, что месячная динамика украинского экспорта выглядит не так радужно. Так, в январе рост экспорта товаров (к аналогичному месяцу прошлого года) составило 23,5%, в январе-феврале — 17,9%, а за три первых месяца — только 10,3%.