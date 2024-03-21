Украинский нацист Невзоров о российских избирателях: «60 млн безграмотных и тупых алкоголиков»

Елена Острякова.  
21.03.2024 16:14
  (Мск) , Москва
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Выборы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Гражданин Украины и иноагент Александр Невзоров обвинил российскую либеральную оппозицию в том, что она загнала свою аудиторию в «колбы комфорта», предоставив ей возможность «просто вместе побурчать». Поэтому, по его мнению, мысль «о бойкоте выборов воспринималась как кощунство».

Об этом он заявил в интервью киевской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданин Украины и иноагент Александр Невзоров обвинил российскую либеральную оппозицию в том, что она загнала...

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«Секрет современных либералов в том, что они нашли этот нерв, эту струю – и теперь в этом страшном потоке словесного говна плывут с огромным наслаждением. Они все придают огромное значение прошедшим выборам, но никто не хочет понимать, что никакие цифры давно не имеют никакого значения», – трепался Невзоров.

Он заявил, что считал бы честным результат Владимира Путина на выборах в 95%.

«Я понимаю, что демократия в России абсолютно невозможна, потому что предлагать решить свою судьбу 60 миллионам безграмотных и тупых алкоголиков, для меня этот выбор не представляется реалистичным. Единственная возможность смены власти в России должна осуществляться через всероссийскую лотерею», – паясничал Невзоров.

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