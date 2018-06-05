05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинский политический класс охватила паника

На Украине практически никто уже не заявляет, что Европа в рамках солидарности с Киевом откажется от газопровода “Северный поток-2”.

Об этом в “Известиях” пишет замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

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Он отметил, что главным итогом экономического развития Украины последних четырех лет стали неподъемные внешние долги, в частности, до 2022 года страна должна выплатить порядка 29 миллиардов долларов и находится в ожидании пролонгации уже полученных кредитов или новых траншей.

“В условиях предстоящего дефолта вероятность потери к 2020 году основной части транзита российского газа (Украина сейчас получает за прокачку российского топлива на Запад $3 млрд в год), привела украинский политический класс в состояние паники. При этом почти исчезли те, кто утверждал, что Европа в рамках солидарности с Украиной откажется от проекта «Северный поток – 2». Но руководство «Нафтогаза» продолжает себя вести так, словно новый газопровод так и не будет построен”, – пишет Суздальцев.

Он обращает внимание, что последние предложения украинской стороны к «Газпрому» носят характер ультиматумов. Так, Украина требует к началу 2020 года прокачивать через свою территорию не менее 110 миллиардов кубометров газа, покупать который Киев хочет на границе с Россией.

Кроме того, указывает эксперт, эти предложения сопровождаются крайне эмоциональными призывами к странам Евросоюза, прежде всего к Германии и Польше, остановить строительство «Северного потока – 2», способного разорить Украину.

“Любопытно то, что Украина, вступив в борьбу за российский газовый транзит по своей территории, совершенно не обеспокоена тем, что транзитером должен выступить «Газпром» — компания «страны-агрессора». Деньги важнее, так как есть понимание, что без российского газового транзита дефолт на Украине станет постоянным и привычным состоянием экономики”, – резюмирует Суздальцев.