Украинский сценарий: Черногорские сепаратисты начинают активную борьбу с православными

07.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Правящий прозападный режим Черногории начинает противодействие акциям протеста верующих, которые с декабря проводят массовые крестные ходя против нового закона, который позволяет конфискацию храмов и монастырей в пользу лояльных властям раскольников.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В черногорском Цетине – городе, где находится резиденция Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, полиция не разрешила верующим провести протестный крестный ход, запланированный на 8 марта этого года.

Заявку на акцию митрополия подала еще 3 марта, однако, получив отказ, направила апелляцию в суд, но и тот встал на сторону администрации. Основным мотивом запрета органов власти стала формулировка «по соображениям безопасности».

Ранее в городе произошел «сход граждан» – местных анти-сербских националистов, которые заявили, что не допустят проведения крестных ходов.

Таким образом, в Черногории создан прецедент, согласно которому власти смогут срывать протестные акции СПЦ.

Крестные ходы в последние месяцы собирали сотни тысяч людей по всей стране еженедельно – по два раза за седмицу. В минувший четверг массовые молебны и крестные ходы состоялись в Подгорице, Никшиче, Плевле, Баре, Будве, Беране.

Предчувствуя вероятность неблагоприятного развития событий, Патриарх Сербский Ириней высказал опасение, что ситуация может дойти до физического противостояния и кровопролития.

«Сербская Церковь родила и подняла Черногорию, без нее она не дожила бы до наших ней, поскольку черногорскими правителями были митрополиты, – напомнил предстоятель СПЦ. – Но сербское государство и Сербская Церковь никогда не возражали против возрождения Черногории, как государства. Но оно не имеет права быть врагом Сербии и сербского народа. Нынешняя ситуация в Черногории наносит большой вред и тем, кто называет себя черногорцами».

Патриарх отметил, что возмущение многих людей вызывает желание властей отобрать святыни и передать их в руки отлученного от Церкви за различные проступки «митрополита Мираша Дедеича» (главы раскольничьей «Черногорской православной церкви» – ред.).

В то же время, люди «называющие себя черногорцами», в частности родители учеников Начальной школы «Печатник Макарий» написали жалобу в Образовательную инспекцию на учительницу музыки, давшую детям разучивать песню «Не сдадим святыни», написанную в поддержку церковных протестов рэп-группой «Белградский синдикат».

Самой группе власти страны запретили въезд после того, как ее участников пригласил для участия в молебне митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

В то же время, протестующих Черногории поддержал знаменитый теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович.

«Приветствие и поддержка братскому народу в Черногории», – написал Джокович в своем Twitter.