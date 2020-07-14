Украинский судья похвастался, что заставил себя отречься от русского языка

14.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший Генпрокурор Украины, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин заявил, что перестал думать на русском языке.

Этим он похвастался в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам юриста, такого понятия, как «русскоязычный украинец» не существует.

«Дело в том, что, наверное, выговор у меня еще с каким-то дефектом, но набор слов я знаю лучше, чем некоторые украинцы. А если речь идет о мышлении, то я автоматом думаю на украинском, я уже не думаю по-русски… Нет русскоязычного украинца, есть украинец, который разговаривает не на родном языке», – заявил Шишкин.

Отметим, что Шишкин, несмотря на долгие годы работы в украинских госструктурах, разговаривает с отчетливым русским акцентом и аканьем.