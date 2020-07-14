14.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Украинский судья похвастался, что заставил себя отречься от русского языка


Бывший Генпрокурор Украины, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин заявил, что перестал думать на русском языке.

Этим он похвастался в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, такого понятия, как «русскоязычный украинец» не существует.

«Дело в том, что, наверное, выговор у меня еще с каким-то дефектом, но набор слов я знаю лучше, чем некоторые украинцы. А если речь идет о мышлении, то я автоматом думаю на украинском, я уже не думаю по-русски… Нет русскоязычного украинца, есть украинец, который разговаривает не на родном языке», – заявил Шишкин.

Отметим, что Шишкин, несмотря на долгие годы работы в украинских госструктурах, разговаривает с отчетливым русским акцентом и аканьем.


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