Украинский вице-премьер признал, что Украина может вернуться под крыло Москвы

23.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на прошедшие пять лет усиленной «евроинтеграции» и отказа от всего российского, точка невозврата Украиной еще не пройдена.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

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Исходя из его слов, на Украине, несмотря на репрессии и борьбу с инакомыслием, которая проходит в послемайданные годы, остается еще достаточно людей, считающих, что страна идет неправильным путем.

«Это означает, что, по моему мнению, точка невозврата на пути к свободе, к Европе, к европейским ценностям еще не пройдена. Мы сейчас именно в этой точке и находимся. С одной стороны, большой путь пройден и за эти пять лет много решений утверждались, чтобы приблизить Украину к Европе, к ЕС – безвизовый режим и так далее”, – сказал вице-премьер.

Он полагает, что люди воспринимают эти решения как само собой разумеющееся.

“Но много кто считает, что направление движения было неправильным и потому все нужно перерисовать назад и все делать иначе. А в нашем украинском деле не бывает каких-то середин в геополитическом понимании. Бывает или путь в свободный мир, это европейский путь, или назад к Москве. Все, нет у нас третьего пути серединного», – заявил Кириленко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, опрос, проведенный тремя ведущими украинскими социологическими компаниями показал: 78% граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении.