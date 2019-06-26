Украинских школярів заставят сдавать экзамен по «крымской оккупации»
Украинские дети должны «чётко понимать», кто является извечным «агрессором», поэтому в школах на уроках истории будут изучать «незаконное аннексированние» Крыма Россией.
Об этом в эфире телеканала «ATR» заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Незаконна аннексия Крыма – это большой исторический факт, который уже попал во все учебники новейшей истории Украины. Это невероятный прецедент, и мы его рассматриваем как полное нарушение международного права.
Разумеется, дети, которые получают полное среднее образование, должны об этом знать и чётко понимать», – отрезала Гриневич.
Как в учебниках будет представлен всенародный Крымский референдум, на котором за возвращение в Россию проголосовали более 90% жителей полуострова, чиновница не уточнила.
Напомним, накануне Лилия Гриневич обещала, что украинизация школьного образования сильнее всего коснется русскоязычных детей.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.