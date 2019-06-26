Украинских школярів заставят сдавать экзамен по «крымской оккупации»

26.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские дети должны «чётко понимать», кто является извечным «агрессором», поэтому в школах на уроках истории будут изучать «незаконное аннексированние» Крыма Россией.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Незаконна аннексия Крыма – это большой исторический факт, который уже попал во все учебники новейшей истории Украины. Это невероятный прецедент, и мы его рассматриваем как полное нарушение международного права.

Разумеется, дети, которые получают полное среднее образование, должны об этом знать и чётко понимать», – отрезала Гриневич.

Как в учебниках будет представлен всенародный Крымский референдум, на котором за возвращение в Россию проголосовали более 90% жителей полуострова, чиновница не уточнила.

Напомним, накануне Лилия Гриневич обещала, что украинизация школьного образования сильнее всего коснется русскоязычных детей.