Украину ждёт предельно тяжёлый и унизительный мир – киевский политолог
Украине срочно нужно соглашаться на все российские условия и заканчивать войну, иначе дальше условия мира будут намного хуже для бандеровцев.
Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам нужен «похабный мир», другого варианта нет. Конечно, такие договоренности будут тяжело приниматься украинским обществом.
Остановку с хорошим миром Украина проехала еще в 22 году, к сожалению. И сейчас надо готовиться к тому, что условия прекращения войны могут оказаться непомерно тяжелыми для Украины.
Но пока проблема заключается в том, что ни Россия, ни Украина не исчерпали ресурсов для продолжения войны. А за стол переговоров садятся, когда уже начинает маячить финал. То есть либо люди, либо оружие, либо деньги заканчиваются. Ближе, безусловно, ближе к этому – Киев», – сказал Золотарев.
«У европейцев громкие слова, но с делами все очень плохо. Если сравнить с предыдущим годом, поставки вооружения Украине уменьшились почти в 2 раза, на 40%.
Плюс проблемы с комплектацией. У нас практически все боевые бригады, там 30-40% некомплект личного состава. Это, по сути, утрата боеспособности.
А завтра могут случиться более серьезные неприятности. И действительно, мир придется заключать на предельно унизительных и тяжелых для Украины условиях», – подытожил он.
