«Уничтожить его село!» – Артамонов призвал к безжалостной мести неонацистам
Российская армия должна начать уничтожение домов неонацистов, лично замешанных в убийствах мирных жителей.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Если я узнаю происхождение командира артиллерийского расчёта, который стреляет по мирным кварталам Донецка, а это было. У меня в руках был осколок снаряда французского производства, который убил семилетнюю девочку. Девочка больна анемией, вылечилась, впервые вышла во двор, а её разрезало на две части. Мать сошла с ума, её увезли в психиатрию. А я был вынужден экспертизировать этот осколок снаряда, потому что на нём маркировка французская.
И я бы вычислил то село, откуда происходит эта тварь, и уничтожил бы это село. Предварительно сбросив листовки с предупреждением, что село будет стёрто с лица земли, не важно, Западная это Украина, или где», – сказал Артамонов.
При этом эксперт подчеркнул, что сохранение жизней российских солдат для него ценнее, чем спасение бандеровцев.
«Мне отвечают, что там же мирные люди. Но логика очень простая – если у меня сидит двадцать мирных людей по погребам, а вы хотите поставить на штурм тысячу солдат, то я против того, чтобы погибали тысяча моих соотечественников ради того, чтобы они спасли двадцать человек чужого населения, которые ещё будут жестоко ненавидеть нас же…
Это война, и правило «око за око» никто не отменял. И не надо мне про христианскую мораль», – подытожил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.