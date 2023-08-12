«Уничтожить его село!» – Артамонов призвал к безжалостной мести неонацистам

Владимир Гладков.  
12.08.2023 16:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 834
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Российская армия должна начать уничтожение домов неонацистов, лично замешанных в убийствах мирных жителей.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия должна начать уничтожение домов неонацистов, лично замешанных в убийствах мирных жителей. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если я узнаю происхождение командира артиллерийского расчёта, который стреляет по мирным кварталам Донецка, а это было. У меня в руках был осколок снаряда французского производства, который убил семилетнюю девочку. Девочка больна анемией, вылечилась, впервые вышла во двор, а её разрезало на две части. Мать сошла с ума, её увезли в психиатрию. А я был вынужден экспертизировать этот осколок снаряда, потому что на нём маркировка французская.

И я бы вычислил то село, откуда происходит эта тварь, и уничтожил бы это село. Предварительно сбросив листовки с предупреждением, что село будет стёрто с лица земли, не важно, Западная это Украина, или где», – сказал Артамонов.

При этом эксперт подчеркнул, что сохранение жизней российских солдат для него ценнее, чем спасение бандеровцев.

«Мне отвечают, что там же мирные люди. Но логика очень простая – если у меня сидит двадцать мирных людей по погребам, а вы хотите поставить на штурм тысячу солдат, то я против того, чтобы погибали тысяча моих соотечественников ради того, чтобы они спасли двадцать человек чужого населения, которые ещё будут жестоко ненавидеть нас же…

Это война, и правило «око за око» никто не отменял. И не надо мне про христианскую мораль», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть