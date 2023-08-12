Российская армия должна начать уничтожение домов неонацистов, лично замешанных в убийствах мирных жителей.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если я узнаю происхождение командира артиллерийского расчёта, который стреляет по мирным кварталам Донецка, а это было. У меня в руках был осколок снаряда французского производства, который убил семилетнюю девочку. Девочка больна анемией, вылечилась, впервые вышла во двор, а её разрезало на две части. Мать сошла с ума, её увезли в психиатрию. А я был вынужден экспертизировать этот осколок снаряда, потому что на нём маркировка французская.

И я бы вычислил то село, откуда происходит эта тварь, и уничтожил бы это село. Предварительно сбросив листовки с предупреждением, что село будет стёрто с лица земли, не важно, Западная это Украина, или где», – сказал Артамонов.