В Белоруссии уже надеются на помощь Балкан в разрешении миграционного кризиса

Елена Острякова. Просмотров: 19.11.202119:18 (Мск), Москва,

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Комиссар Совета Европы по правам человека боснийка Дунья Миятович призвала предоставить немедленный доступ международным и национальным правозащитникам и СМИ к районам на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека на границе Польши с Беларусью настораживают. Необходимы срочные действия, чтобы защитить жизни людей, застрявших в пограничных регионах», – заявила Миятович во время поездки в Польшу.

В Совете Европы отмечают, что хотя пограничный кризис «стал результатом действий с белорусской стороны, это не освобождает Польшу от обязательств в области прав человека».

В документе подчеркивается, что запрет Варшавы на доступ к районам, прилегающим к польской границе, который является частью введённого страной режима ЧП, привел к тому, что международные организации не могут предоставить людям в этих районах гуманитарную помощь. Также к границе не могут попасть журналисты, что подрывает свободу слова и информации.

Белорусский тележурналист Игорь Тур считает важным, что Польшу критикует еврокомиссар балканского происхождения.

«Никогда я не поверю, что у боснийки не сохранился из детства и юности свой, скажем так, особый взгляд на демократические ценности и их трактование в угоду политики и денег. И в целом, я думаю, что Балканы своего громкого слова по вопросу беженцев пока не сказали. Но вот первая торпеда по корпусу ЕС пошла. И торпеда изнутри Евросоюза», – написал Тур в своем телеграм-канале.