В Черногории полиция и военная разведка устроили позорное антироссийское шоу

Утром 27 ноября полиция Черногории сообщила, что провела операцию «Луганск», в ходе которой состоялось более десятка обысков и задержаны подозреваемые в участии в вооруженных формированиях РФ.

Однако к вечеру задержанным оказался лишь один 61-летний мужчина, а происходящее стало напоминать привычную для Черногории антироссийскую провокацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сотрудники полиции в тесном сотрудничестве с сотрудниками Управления разведки Министерства обороны провели многомесячную полицейскую операцию «Луганск», целью которой было доказать участие лиц в иностранных вооруженных формированиях», – было сказано в сообщении полиции Черногории.

Полицейские провели 13 обысков и заявили, что фигурантами операции являются 12 человек. Было обнародовано 10 фамилий, среди которых 74-летний Деян Бралетич и 61-летний Данко Савич – их после обысков задержали.

«Собранные вещественные доказательства свидетельствуют о подозрении, что Данко Савич, вопреки закону и нормам международного права, в период с начала 2023 года по начало 2025 года принимал участие в составе вооруженного формирования Российской Федерации, в том числе в Луганске, в войне, которую Россия ведет против Украины на территории Украины. На основании своего участия в иностранной войне и в связи с совершением данного уголовного преступления он незаконно приобрел и завладел крупными суммами денег, из которых 1 500 000 евро находятся на расчётном счете этого лица», – отмечалось в сообщении.

Полицейские отчитались, что изъяли 24 единицы огнестрельного оружия, более 1000 патронов, девять ножей, сабель и штыков, а также обмундирование, флаги и другие знаки различия формирований, организаций и групп. Вот только на обнародованных фото видно, что оружие в основном охотничье, а обмундирование и знаки различия не армейского типа – такие используют различные казачьи формирования в России.

Примечательно, что рядом с флагом России был брошен также исторический флаг Черногории (красная, голубая и белая полосы), увенчанный православным крестом – такие обычно используют организации черногорских сербов. То есть полицейские фактически объявили врагами 32,93% населения – именно столько сербов в Черногории согласно переписи 2023 года.

Провластные черногорские СМИ со ссылкой на источники в полиции написали, что операция «Луганск» координировалась разведывательными службами двух стран-основательниц НАТО, а задержанные – «лишь часть обширной сети, которую российское разведывательное сообщество когда-то сформировало в Черногории».

Они акцентировали внимание на том, что Данко Савич в прошлом был военнослужащим Югославской народной армии, а в последние годы принадлежал к Черногорскому казачьему братству, связанному с байкерским клубом «Ночные волки». Ну а где этот клуб – там и лично Путин, конечно.

К вечеру прокуратура Подгорицы санкционировала арест Данко Савича на 72 часа по подозрению в участии в составе иностранного вооруженного формирования. Дальнейшую его судьбу решит суд, где мужчину будет защищать адвокат Джорджие Вукмир, который также попал под полицейский пресс – обыски прошли в его адвокатском офисе и даже в доме родителей.

«Пропагандистская машина пытается создать нарратив террористической организации, объединяющей всех людей в несуществующую группу. Однако задержан лишь один человек, в то время как обыск у остальных лиц проводился исключительно с целью обнаружения следов преступления, в котором он обвиняется», – заявил адвокат, обвинив полицию в запугивании всех адвокатов.

Стоит отметить, что с 2012 года политика властей Черногории по отношению к России становится всё более враждебной. С 2014-го балканская страна присоединяется ко всем санкциям Евросоюза в отношении РФ, в 2016-м Подгорица обвинила Москву в подготовке государственного переворота в Черногории. А 25 ноября 2025 года посольство Черногории в России объявило, что к концу сентября следующего года будут введены визы для россиян.