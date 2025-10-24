Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия не должна принимать у себя в стране молодых украинцев – им следует вернуться на родину. Об этом в открытую заявляют влиятельные немецкие политики. Причем не только те, кого западная пропаганда клеймит как «агентов Москвы», например партию АдГ, но и лидеры политсил, которые, что называется, кровь от плоти правящей коалиции.

Так, лидер партии ХСС и премьер Баварии Маркус Зёдер в интервью газете «Бильд» призвал ограничить въезд молодых украинцев в Германию.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», немецкие власти проинформировали, что после решения Киева позволить выезд из страны парней в возрасте 18 – 22 лет, их число в Германии резко возросло, что и вызвало негативную реакцию премьера Баварии.

«Мы должны контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда», – заявил Зёдер.

По его словам, «никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину».

При этом он добавил, что Германия горячо поддерживает Украину.

«Но она также нуждается в украинских солдатах для защиты собственной страны.. Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке мигрантов должна быть ограничена на уровне ЕС», – считает политик.

Кроме того, он призвал отменить для украинцев соцвыплаты, которые предоставляются тем, кто ищет работу или зарабатывает слишком мало.

Примечательно: с призывами, которые озвучил Зёдер, солидарно и большинство немцев, что фиксирует свежая социология.

Заметим, что ХСС – это сестринская партия правящей ХДС, которую возглавляет канцлер Фридрих Мерц. На выборы они всегда идут одним блоком ХДС-ХСС и входят в единую фракцию в бундестаге. Самостоятельно ХСС действует лишь в Баварии, где в свою очередь на выборы не выдвигаются представители ХДС.