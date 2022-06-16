В Израиле объяснили, почему поставки Запада не спасут Украину

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Поставки Западом тяжелого вооружения Украине не смогут переломить ситуацию на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный аналитик Яков Кедми.

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Он напомнил, что украинская сторона объясняет свои неудачи нехваткой артиллерии.

«Огромное преимущество российской армии не просто в артиллерии, но и в способности ею управлять. И этот недостаток украинцы не знают, как решить. Они все время совершенно справедливо кричат Западу: «Еще и еще артиллерии! Тяжелой артиллерии!» У них почти заканчивается советская техника. В странах бывшего Варшавского договора – тоже. И они должны переходить на западную. А это совершенно другое. Во-первых, они не обучены. Во-вторых, ее надо доставлять», – отметил Кедми.

Он добавляет, что привести доставить пушку не сложно, но для нее каждый день надо подвозить снаряды.

«А это сотни и тысячи километров – сначала их надо привезти в Польшу, потом на Украину, потом надо распределить по местам концентрации, а оттуда уже распределять по воинским частям. И все это должно работать как единый механизм. Это сложнейшая операция. И логистика. И вряд ли украинская армия в сегодняшнем ее состоянии способна это делать», – считает эксперт.

Также он обращает, что часть этой артиллерии не самоходная, а потому перемещать ее тоже будет проблемой.

«На новую технику от Запада нужно долго учиться, да и поставки эти будут крайне малочисленные», – говорит аналитик.

Он рассказал, что через неделю после начала операции в Ливии командование ВВС НАТО обратилось к американцам, сообщив, что бомбы закончились.

«Понимаете? У западных армий сегодня нет сил для интенсивного ведения боев – у них минимум. И что они могут дать украинцам? У них просто ничего нет», – резюмировал Кедми.