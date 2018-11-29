В Казахстане может появится свой Парубий

29.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В Казахстане происходит дискриминация русскоязычного населения на бытовом уровне, а после ухода президента Нурсултана Назарбаева к власти могут прийти откровенные русофобы.

Об этом в эфире «ПолитКафе» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, уже сейчас в Казахстане гуманитарную сферу переводят с кириллицы на латиницу при поддержке Турции.

«Надо обратить внимание на Казахстан, где происходит переход на латиницу, который финансируют турки, между прочим. Которые говорят: «Вы же вообще наши братья, плюйте вы на этих русских, у вас тюркский язык, что вы с ними вообще тусуетесь». И там, в Казахстане, есть и дискриминация русского населения, бытовая, все что угодно. Мы молчим. Ну домолчимся опять до того, что, когда Назарбаев уйдет, придет к власти такой же Парубий, только на свой манер. Что будем делать тогда, пять миллионов беженцев принимать? Может, проще до этого не доводить?», – заявил Платошкин.