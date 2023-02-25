В Киеве думают, как организовать 50-летнюю войну между Китаем и РФ

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Киеву необходимо определить линию поведения в отношении Китая и понять, как можно стравить Пекин с Москвой, вплоть до затяжной войны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо найти подход к Китаю, если мы хотим. Какая стратегия по Китаю? Лукашенко летит в Пекин договариваться, чтобы Беларусь стала прокладочным государством. Запад запрещает поставлять оружие России, Беларусь формально не участник конфликта, и Китай говорит: «Белорусам же можно поставлять». Понятно, что это оружие будет разворачиваться в пользу России. Это пока что не передача, но это шантаж и подъём ставок», – сказал Давидюк.

Он подчеркнул, что Киев должен попытаться манипулировать Пекином, и даже попытаться организовать русско-китайскую войну.

«Мы должны понять, затягиваем ли мы Китай на свою сторону, и можем ли мы это сделать. Может, нужно чтобы он вообще ничего не делал. Или, например, затянуть военных Китая на территорию России, и сделать так, чтобы они не вышли оттуда следующие пятьдесят лет. Нам надо это понять», – подытожил бандеровец.