В Киеве клянчат у США 25 миллиардов на войну с Россией

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

250 миллионов, обещанных Киеву Соединенными Штатами в виде военной помощи, не смогут защитить Украину от России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший народный депутат Украины Александр Ковтуненко, входивший ранее во фракцию Юлии Тимошенко, а потом перебежавший к Виктору Януковичу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«250 миллионов, обещанных Украине, – это копейки, это нас не защитит никаким способом, не поможет, поскольку этой сумме хватит только на чай-кофе американским офицерам в пентагоне. Это вообще не помощь. За 20 миллионов не отражается никакая агрессия. Для того, чтобы отражать российскую агрессию, оценочно нам нужно около 25 миллиардов для того, чтобы мы спокойно защищали свои границы», – завил Ковтуненко.

В свою очередь, советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов объяснил, что время кредитов для Украины прошло, теперь придётся расплачиваться по счетам, и западные «партнёры» во всю займутся дерибаном «незалежной».

«Американцы, которые сейчас так пекутся об украинской демократии, на самом деле действуют в соответствии с договорённостями, которые были, в том числе, и с Зеленским. Ведь не случайно сейчас на Украине так форсируются экономические темы, в том числе и продажа земли.

И все эти делегации – это не люди, которые приезжают с инвестиционными проектами, и не люди, которые пытаются выстроить новую демократию в противовес России. Да плевать они хотели на этот противовес.

Тема противостояния России через Украину отошла на второй план. А вот активы, и возможность их подобрать, которая сейчас появилась, налицо. Поэтому форсируется вопрос о земле, срочная передача, которую вы называете, «приватизацией» или «инвестициями». Будет просто передача активов под управление.

А в результате вы всё равно окажетесь в ловушке, потому что вам всё равно навяжут покупку СПГ, и будут втирать, вешать лапшу на уши: «Россия агрессор, на границе стоят войска, возьмите сжиженный газ, вас обманут, в администрации сажайте наших людей», – отметил Маркелов.