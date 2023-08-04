В Киеве объявили, что обменяли «азовцев», шантажируя Россию вторжением в Приднестровье

Анатолий Лапин.  
04.08.2023 15:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Приднестровье, Россия, Украина


Украина будет использовать Приднестровье для шантажа России и будущих переговоров.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил директор «Украинского института будущего», львовский националистический активист и бывший советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет использовать Приднестровье для шантажа России и будущих переговоров. Об этом в эфире...

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«Вы же не забывайте, что мы до сих пор не походили картой Приднестровья. А мы же можем походить», – пригрозил Андрусив.

Политолог Юрий Романенко при это предположил, что Приднестровье станет «разменной картой».

«Я думаю, что это будет одним из элементов переговоров. Потому что, условно, те, кто будут кричать, что «зрада-зрада», то Приднестровье будет как раз той разменной картой, которую обязательно разменяют», – говорит Романенко.

Андрусив при этом подчеркнул, что Украина уже шантажировала Россию атакой на ПМР, когда выменивала боевиков запрещенной в России организации «Азов».

«Мы уже, кстати, ходили этой картой по Мариуполю. Просто не знают, но мы ей ходили. Мы сказали, что если вы там их убьете, то мы вторгаемся в Приднестровье и у нас обменный фонд будет просто огромнейший. И тогда через Эрдогана и все остальное, почему же «азовцев» мы освободили, потому что ходили этой картой по Приднестровью», – утверждает Андрусив.

«Поэтому я думаю, что Приднестровье будет обязательно в пакете этом, будет расторговываться, и для Украины это будет как раз закрытый гештальт по поводу защиты Бессарабии, Одессы», – добавил Романенко.

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