В Киеве плачут: «Сегодня телеканалы, а завтра придут за нами – не за то мы майданили»

05.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Участники госпереворота в Киеве в 2014 году не за то скакали на майдане, чтобы по прихоти лидера нации, без соблюдения элементарных правовых процедур, могли закрыть любое СМИ.

Об этом в беседе на YouTube- канале «idealist.media» заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выступали на майдане в Украине и до майдана за демократию! Чтобы любое СМИ просто взять и закрыть за прихотью лидера нации, как себя Зеленский считает, президента, премьер-министра, чиновника? Сегодня канал, завтра бизнес, послезавтра мы с тобой, – сокрушался Телиженко. – Мы не за то на майдане стояли».

«Мне пишут многие люди – ты же на майдане стоял, мы ездили к дому Медведчука, как ты можешь его сейчас защищать? Я его не защищаю, я не защищаю русские каналы. Я защищаю журналистов, которые там работают, я защищаю свободу слова. Я защищаю демократические принципы – есть обвинение, подавайте в суд, есть обвинения, подавайте в нацкомиссию», – добавил он.

Экс-дипломат подчеркнул, что такие решения проводятся через парламент, а не под покровом ночи.

«Если нет закона, была возможность провести эти законопроекты, законы, через парламент – их было монобольшинство, которое можно было сделать и провести этот законопроект, и потом из этого закона закрыть… и это было бы легитимно. А не под покровом ночи подписать решение СНБО и забрать лицензию… взяли, отключили эти каналы. Сегодня каналы, журналисты….

Какие бы они ни были, есть суд, есть процедура, выдержите процедуру, если не через суд, то другая процедура, выдержите её, покажите легитимность. Почему-то до этого 7 лет все ходили и последние пару лет ходили, и Мендель, и Тягнибок, и все ходили, пользовались этим каналом?», – жаловался Телиженко.