27.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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В Киеве плачутся, что Украина не может процветать без Донбасса

С потерей Донбасса Украина навсегда лишилась шанса стать успешной и процветающей страной.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила экс-депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева, считающая близкой к олигарху Ринату Ахметова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый из нас понимает, что общая судьба Донбасса – это судьба всей Украины. Без Донбасса не будет успешной, процветающей Украины», – сказала она.

В свою очередь, бывший «регионал», олигарх и медиамагнат местного масштаба Валентин Ландик, сбежавший из Луганска в 2014 году, заявил, что из-за наличия у Донбасса крайне необходимых Киеву заводов и ресурсов, этот регион якобы не сможет выжить без Украины.

«Не может Донбасс выжить без Украины, не может. Потому что металл там, химия там, уголь там, всё там. Поэтому должен быть мир», – добавил олигарх.

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