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12.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Общество, Статистика, Украина, Экономика
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В Киеве подсчитали, во сколько обойдется украинцам отпраздновать Пасху

В 2019 году укаинская “пасхальная” корзина подорожала меньше, чем в прошлом году, а больше всего подорожали такие продукты как вино, масло и сыр.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Набор из 14 продуктов в этом году по нашим подсчетам будет стоить 711 грн. Это почти на 8% больше, чем в прошлом году. В прошлом году такой рост цены пасхальной корзины к 2017 году был 26,7%.
Если говорить о традиционной корзине из 10 продуктов, то его стоимость составит 532 грн. это на 5,1% больше, чем год назад.
Из тех продуктов, которые берут по своему желанию, больше всего вырос кагор – на 31% – а также сливочное масло и твердый и мягкий сыр – от 9% до 15%», – сказал он.

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